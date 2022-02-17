Четыре человека погибли в массовом ДТП под Кемерово

В результате столкновения пяти автомобилей на 298 км трассы Р255 «Сибирь» в Кемеровской области погибли четыре человека, трое получили травмы, сообщает областное ГУ МВД.

На сайте ведомства сообщается, что водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «МАЗ» с полуприцепом. От удара автомобиль отбросило на проезжавшие мимо «Газель» и Mitsubishi Outlander. Через несколько минут после этого в пострадавшую «Газель» врезался автомобиль Daewoo Matiz.

Кадры с места аварии опубликованы в социальных сетях, на них видно, что все автомобили, попавшие в ДТП сильно повреждены.

Сообщается, что водитель и два пассажира ВАЗ скончались на месте происшествия, а водитель и пассажир «Газели» получили травмы различной степени тяжести. Также скончался водитель Daewoo Matiz, пассажир машины был травмирован.

В настоящее время правоохранительные органы работают на месте ДТП и устанавливают причины аварии.

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