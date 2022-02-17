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СМИ: глава МИД Франции заявил об отсутствии в Европе норм безопасности и стабильности

Марина Крижановская
04:34 17.02.2022
Сообщается, что Ле Дриан определил требование стабильности и гарантий как обоюдное: как со стороны России к Европе, так и со стороны Европы к России.
СМИ: глава МИД Франции заявил об отсутствии в Европе норм безопасности и стабильности
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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По данным СМИ, министр иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в Европе более не существует норм регулирования безопасности и стабильности.

По сообщению издания Financial Times, французский министр констатирует тот факт, что соглашения о контроле над вооружениями  «почти устарели или не имеют значения». Также Ле Дриан отметил, что требование стабильности и гарантий - обоюдное: как со стороны России к Европе, так и со стороны Европы к России.

«Мы готовы обсуждать это, обсуждать все», - подчеркнул глава французского МИД.

Немногим ранее, 14 февраля, французской стороной была отмечена необходимость избежать «конфликтную ситуацию, которая приведет к наступлению тяжелых последствий для всех». Таким образом министр Жан-Ив Ле Дриан призвал вести с Россией «упорный диалог».

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