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Глава МИД Британии пригрозила России «статусом изгоя»

Марина Крижановская
03:55 17.02.2022
Британский министр посетит Украину, Польшу и Германию.
Глава МИД Британии пригрозила России «статусом изгоя»
© Фото: Mark Thomas Keystone Press Agency Globallookpress
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Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс предупредила Россию о международном «статусе изгоя» в случае «вторжения на Украину». По сообщению СМИ, в канун своего официального визита в Киев на этой неделе, она в коммюнике «призвала Москву к диалогу по украинской теме».

«Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», - приводит информацию ТАСС.

По сообщению британского СМИ, министр Трасс подчеркнула принципы национального суверенитета и призвала Россию придерживаться дипломатии. Данную информацию опубликовало британское издание Independent.

«Я предупреждаю Россию выбрать путь дипломатии. Мы готовы к разговору», - опубликовало издание.

Лиз Трасс на этой неделе посетит с официальным визитом Украину, Польшу и Германию. Британское внешнеполитическое ведомство сообщает, что этот визит есть часть дипломатических усилий Запада «по сдерживанию российской агрессии».

Ранее сообщалось, что Камала Харрис примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Вице-президент США встретится с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом, с канцлером Германии Олафом Шольцем и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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