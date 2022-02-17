Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис на текущей неделе посетит Европейский континент с официальным визитом. В анонсе деловых встреч заявлены переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, с канцлером Германии Олафом Шольцем и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Данные деловые встречи и переговоры запланированы в рамках предстоящей в Мюнхене конференции по безопасности. В данной конференции, начинающейся 18 февраля, также примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В пятницу вице-президент Харрис проведет встречу с генеральным секретарем НАТО. Также на воскресенье запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и президентом Владимиром Зеленским», - цитирует РИА Новости заявление высокопоставленного американского чиновника.

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодное мероприятие, проводимое с 1962 года. В этом году Российская Федерация не примет участие в данном международном мероприятии.

Ранее в Италии признали правильность слов Владимира Путина, высказанных в 2007 году на Мюнхенской конференции. Тогда Владимир Путин призвал к развитию многостороннего сотрудничества и преодолению однополярности.

Председатель Госсовета Италии Франко Фраттини считает, что «в этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок».