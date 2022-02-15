Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Италии признали правоту Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году

Алиса Кононенко
09:07 15.02.2022
На Мюнхенской конференции в 2007 году Владимир Путин призвал к развитию многостороннего сотрудничества и преодолению однополярности.
В Италии признали правоту Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент РФ Владимир Путин был прав, когда на конференции в Мюнхене в 2007 году заявил о необходимости преодолеть однополярность мира, считает председатель Госсовета Италии Франко Фраттини.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», - цитирует Фраттини РИА Новости.

Политик добавил, что за последние 15 лет мир сильно изменился и в Вашингтоне это тоже понимают.

Ранее правоту Мюнхенской речи Владимира Путина признала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. 

Напомним, 10 февраля 2007 года российский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности произнес свою знаменитую речь в которой раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также выступил против планов расширения НАТО.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:35 В стране и мире
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
07:54 Армия
Видео
Морпехи растопили сопки Камчатки из минометов
05:02 Армия
Видео
Комплексные учения с участием ЗРК «Триумф» и «Терминаторов» прошли в Сибири
04:04 В стране и мире
Канада направит на Украину партию стрелкового оружия
01:06 В стране и мире
Захарова назвала настоящего врага Украины
Популярное
Видео
«Кино про красивых людей»: Пиманов о фильме «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Двое детей попали под ледяной завал в Магаданской области
Видео
Давление «дедов», пуски ракет и писательство: Пиманов рассказал о службе на «Байконуре»
Видео
Военный эксперт объяснил, как фрегат ТОФ «прогнал» американскую подлодку
Видео
Демонстрация скорости и проходимости: кадры подготовки БТ-3Ф к госиспытаниям
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.