В Италии признали правоту Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году

Президент РФ Владимир Путин был прав, когда на конференции в Мюнхене в 2007 году заявил о необходимости преодолеть однополярность мира, считает председатель Госсовета Италии Франко Фраттини.

«В этом отношении президент Путин был прав в 2007 году, когда говорил, что мы должны преодолеть однополярность, то есть такое видение, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок», - цитирует Фраттини РИА Новости.

Политик добавил, что за последние 15 лет мир сильно изменился и в Вашингтоне это тоже понимают.

Ранее правоту Мюнхенской речи Владимира Путина признала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Напомним, 10 февраля 2007 года российский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности произнес свою знаменитую речь в которой раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, а также выступил против планов расширения НАТО.