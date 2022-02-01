В Новосибирской области бульдоги напали на свою хозяйку

Главное управление Министерства внутренних дел Новосибирской области сообщило о нападении собак породы американский бульдог на свою хозяйку. Происшествие случилось в городу Тогучин Новосибирской области. По данному инциденту полицией проводится проверка.

«Вчера в отдел МВД России по Тогучинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним поступила женщина с телесными повреждениями - предположительно, покусала собака. В настоящее время сотрудниками полиции обстоятельства данного происшествия устанавливаются», - цитирует РИА Новости представителя ГУМВД.

ГУМВД по Новосибирской области также сообщило о проведении «проверочных мероприятий» по факту случившегося.

Ранее в Сети были опубликованы кадры нападения стаи бездомных собак на ребенка в городе Уфа. Инцидент произошел днем на улице Айской и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Ребенка от бездомных псов спас дворник, отогнавший стаю лопатой.