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В Новосибирской области бульдоги напали на свою хозяйку

Марина Крижановская
07:03 01.02.2022
Женщина находится в медицинском учреждении, по данному факту полиция проводит проверку.
В Новосибирской области бульдоги напали на свою хозяйку
© Фото: Lutz Gerken imageBROKER.com Globallookpress
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Главное управление Министерства внутренних дел Новосибирской области сообщило о нападении собак породы американский бульдог на свою хозяйку. Происшествие случилось в городу Тогучин Новосибирской области. По данному инциденту полицией проводится проверка.

«Вчера в отдел МВД России по Тогучинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним поступила женщина с телесными повреждениями - предположительно, покусала собака. В настоящее время сотрудниками полиции обстоятельства данного происшествия устанавливаются», - цитирует РИА Новости представителя ГУМВД.

ГУМВД по Новосибирской области также сообщило о проведении «проверочных мероприятий» по факту случившегося.

Ранее в Сети были опубликованы кадры нападения стаи бездомных собак на ребенка в городе Уфа. Инцидент произошел днем на улице Айской и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Ребенка от бездомных псов спас дворник, отогнавший стаю лопатой.

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