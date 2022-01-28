Нападение стаи бездомных собак на школьника в Уфе попало на видео

Свора бездомных собак едва не загрызла ребенка в Уфе. Инцидент произошел днем на улице Айской и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Момент нападения опубликован в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как школьник пытается убежать от агрессивных животных, которые кусают его за ноги.

На помощь мальчику пришел местный дворник, который лопатой отогнал псов. Следственный отдел по Кировскому району Уфы по факту произошедшего организовал доследственную проверку, пишет «Коммерсантъ».

Пострадавшего ребенка опросят, запишут показания очевидцев и проведут проверку работы специализированной компании по отлову бродячих животных.