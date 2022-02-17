МИД РФ: Россия ждет, что Запад остановит истерию по поводу «вторжения» на Украину

Россия ждет, что Запад остановит истерию из-за якобы планируемого «нападения» РФ на Украину. Об этом заявил журналистам заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Сейчас мы смотрим на наших партнеров в западных странах, столицах и ждем от них, что они собьют волну этой истерии касательно намерений России в регионе», - сказал Вершинин в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее замглавы ведомства Сергей Вершинин понадеялся, что западные СМИ и представители западных стран перестанут ставить себя в неловкое положение. По его мнению, они спекулируют на теме мнимого вторжения России на Украину.