Боксер в Саратове ударил сожительницу после просьбы прибраться дома

В Саратове был задержан боксер, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 27-летней сожительнице. Женщина пояснила полиции, что телесные повреждения ей нанес ее гражданский муж после просьбы прибраться в доме.

«В ответ на замечание сожитель, имеющий спортивный разряд по боксу, нанес ей один удар кулаком в область живота», - пишет пресс-служба УМВД Саратова.

27-летняя жительница Саратова сейчас госпитализирована, а ее гражданский муж доставлен в отделение полиции, где уже сознался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ.

Ранее в Саратове были госпитализированы люди, которые стали жертвой огромных сосулек.