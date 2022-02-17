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Боксер в Саратове ударил сожительницу после просьбы прибраться дома

Игнат Далакян
22:46 17.02.2022
Причиной преступления стала просьба гражданской жены боксера прибраться в доме.
Боксер в Саратове ударил сожительницу после просьбы прибраться дома
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
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В Саратове был задержан боксер, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью 27-летней сожительнице. Женщина пояснила полиции, что телесные повреждения ей нанес ее гражданский муж после просьбы прибраться в доме.

«В ответ на замечание сожитель, имеющий спортивный разряд по боксу, нанес ей один удар кулаком в область живота», - пишет пресс-служба УМВД Саратова.

27-летняя жительница Саратова сейчас госпитализирована, а ее гражданский муж доставлен в отделение полиции, где уже сознался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ.

Ранее в Саратове были госпитализированы люди, которые стали жертвой огромных сосулек.

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