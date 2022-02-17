«Зенит» уступил «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы

Российский футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение от испанской команды «Бетис» в матче 1/6 финала Лиги Европы. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу «Бетиса».

У петербургского клуба голами отличились Артем Дзюба на 25-й минуте и Малком на 28-й минуте. В составе испанцев мячи забили Гвидо Родригес на восьмой минуте, Виллиан Жозе на 18-й минуте и Андрес Гуардадо на 41-й.

Ранее футболист «Зенита» Сердар Азмун подписал контракт с немецким «Байером». Азмун подписал контракт с клубом до 2027 года.