Австрия разрешит въезд туристам из РФ с отрицательным тестом на COVID-19

Российские туристы смогут посетить Австрию при наличии отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию. В соответствии с решением властей страны, граждане смогут въехать при данном условии на территорию Австрии с 22 февраля.

«Согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного теста на коронавирус», - сообщили ТАСС в Минтуризма Австрии.

Ранее россиянам назвали сроки шестой волны коронавируса в стране. Руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков отметил, что очередная вспышка заражения инфекцией может произойти в начале лета.