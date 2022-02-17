Автоэксперт предупредил водителей о весенних «сюрпризах» у авто

Автоэксперт Павел Сидоров рассказал, какие «сюрпризы» под капотом могут ожидать владельцев автомобилей весной. Он отметил, что в весеннем сезоне требуется уделить своему транспортному средству чуть больше внимания. Первым поводом для осмотра должно послужить выявление ржавчины. Она значительно прогрессирует в зимнее время.

Второй причиной для весеннего техобслуживания, по мнению автоэксперта, должно быть возможное появление каких-либо негерметичностей по сальникам, или по уплотняющим элементам. Как сообщает он изданию «Прайм», ржавчина также способствует возникновению негерметичности. Она может ослабить где-то зажимное соединение либо какой-то сальник, из-за чего выпускается техническая жидкость, либо технический газ.

«На наличие подобных проблем автомобиль осматривают в рамках регламентного технического обслуживания, но если клиент накануне весны приехал в сервисный центр только на шиномонтаж, а техническое обслуживание делает, условно, летом или по пробегу и так далее, то крайне желательно попросить экспертов кроме шиномонтажа дополнительно обратить внимание на технические жидкости, возможную ржавчину или коррозию», - посоветовал автоэксперт Сидоров.

Он рекомендует уделить внимание осмотру и контролю уровней состояния «как жидкостей, так и давления в системах автомобиля». Вместе с тем необходимо осмотреть тормозные механизмы автомобиля. В частности говорится о суппорте, плавающих скобах, резинках, которые закрывают тормозной поршень. Необходимо обратить внимание на количество реагентов и суммарной грязи в них.

Львиную долю внимания Павел Сидоров рекомендует уделить аккумулятору.

«Зимой он, конечно же, подвергается более высокой нагрузке с точки зрения соотношения плотности электролитов и эффективности работы. Например, сначала был мороз, затем наступила оттепель и так далее. Летом аккумулятору легче, но желательно все же предотвратить возможные проблемы в следующем зимнем сезоне и проверить уровень заряда батареи и проконтролировать ее состояние в целом», - обратился к автовладельцам эксперт.

В конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного технического осмотра для личных автомобилей. От прохождения техосмотра освобождаются легковые автомобили и мотоциклы, которые россияне используют исключительно для личных нужд. В то же время данная процедура останется обязательной для машин такси и другого транспорта, который используются для перевозки пассажиров, а также для личного транспорта, используемого в служебных целях.