В стране и мире Замгенсека ООН заявила, что прогресса по выполнению Минских соглашений почти нет Виталий Музыка Замгенсека ООН констатировала, что прогресса по выполнению Минских соглашений практически нет. © Фото: Blinkcatcher blickwinkel Globallookpress Читайте нас на: Продвижения в реализации положений Минских соглашений почти нет, заявила на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло. «К сожалению, практически нет прогресса по выполнению различных положений Минских соглашений», – цитирует Ди Карло ТАСС. Также она подчеркнула, что Минские соглашения по-прежнему являются единственным правовым регламентом, принятым СБ ООН в рамках резолюции 2202 для мирного разрешения украинского конфликта путем переговоров. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что спровоцированный в 2014 году западными странами переворот в Киеве послужил причиной распада добрососедских отношений между Россией и Украиной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика