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Небензя: Россия и Украина были бы до сих пор добрыми соседями, если бы не Запад

Игнат Далакян
20:30 31.01.2022
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает действия Запада причиной непростых отношений между Украиной и Россией.
Небензя: Россия и Украина были бы до сих пор добрыми соседями, если бы не Запад
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что если бы не спровоцированный в 2014 году западными странами государственный переворот в Киеве, Россия и Украина до сих пор жили бы в духе добрососедства.

«Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», - передает агентство ТАСС слова постпреда РФ.

Ранее в ходе заседания организации Василий Небензя заявил, что инициатива США организовать заседание Совета Безопасности по ситуации на Украине является вмешательством во внутренние дела страны. Он отметил, что это может нанести вред ООН.

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