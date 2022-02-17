Путин присвоил генеральские звания 26 военнослужащим ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новых званий военнослужащим Вооруженных сил РФ. В частности, звания генерал-майора получили 24 военнослужащих, еще два военных - контр-адмирала, один получил звание вице-адмирала и четыре военных ВС РФ - генерал-лейтенанта.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также напомним, что Госдума России приняла законопроект об индексации пенсий военных пенсионеров на 8,6%.

Ранее звезду Героя Российской Федерации из рук президента получил потомственный летчик-испытатель Евгений Крутов. Во время падения истребителя МиГ-29 в 2018 году в Московской области пилоты Евгений Крутов и Михаил Кондратенко увели его от жилых домов, тем самым избежав жертв среди населения.