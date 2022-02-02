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Путин наградил Звездой Героя России летчика-испытателя Евгения Крутова

Андрей Аркадьев
18:25 02.02.2022
Во время падения истребителя МиГ-29 в 2018 году в Московской области пилоты Евгений Крутов и Михаил Кондратенко увели его от жилых домов, тем самым избежав жертв среди населения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Звезду Героя Российской Федерации из рук президента получил потомственный летчик-испытатель Евгений Крутов. За время работы в Летно-исследовательском институте имени Громова он освоил больше полутора десятков типов самолетов.

В 2018 году летчик совершил еще один подвиг. В составе экипажа истребителя МиГ-29 он проводил полет над Подмосковьем. Машина загорелась, и надо было катапультироваться, но прямо по курсу оказались многоэтажки Воскресенска. Рискуя жизнью, он продолжил полет, уводя аварийный самолет в безлюдное место.

«Данная награда не только моя заслуга, но и заслуга большого коллектива в авиационной промышленности. Я благодарен своей семье, родителям и близким за их поддержку. Обязуюсь с честью и достоинством носить это высокое звание. Спасибо!» - сказал Крутов.

Также Владимир Путин поблагодарил всех медработников страны. Президент назвал их настоящими героями и отметил, что во время пандемии мы осознали значимость труда всех, кто посвятил себя этой благородной миссии.

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