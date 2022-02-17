Россия распространила в СБ ООН материалы о военных преступлениях Киева

Постпредство РФ при ООН распространило среди членов Совета Безопасности материалы Следственного комитета и RT о преступлениях, совершенными украинскими военными. Об этом заявил на заседании СБ ООН заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

По словам замглавы ведомства, многие эпизоды собраны СК РФ и медиахолдингом RT в подборке преступлений украинских военных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

«Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств-членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», - передает слова Вершинина РИА Новости.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что Киев пытался убедить Запад, что Минские соглашения противоречат интересам Украины.