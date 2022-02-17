Путин назвал борьбу с бедностью одним из основных вопросов для решения

Президент России Владимир Путин заявил, что властям следует сконцентрироваться на решении одной из основополагающих в стране проблем борьбы с бедностью. Об этом российский лидер сообщил на совещании по экономическим вопросам.

«Нам нужно в социальной сфере решать, постоянно думать об этом и двигаться в направлении решения одного из важнейших вопросов. Это о борьбе с бедностью я сейчас говорю», - сказал глава государства.

Также в ходе совещания Владимир Путин подчеркнул, что в текущем году повышение уровня реальных доходов граждан РФ должно составлять как минимум 2,5%. Президент РФ утверждает, что «ориентиры перед правительством уже поставлены». Кроме того, Путин отметил, что российская экономика в прошлом году показала неплохой результат.