Захарова: массовые высылки дипломатов и «визовая война» - не наш выбор
Мария Захарова дала комментарий по случаю отъезда заместителя главы посольства США в России.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отъезд заместителя главы посольства США в России Барта Гормана.
«В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты "визовая война" - не наш выбор», - приводятся слова Марии Захаровой на официальном сайте МИД РФ.
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ напомнила, что Россия неоднократно и на разных уровнях предлагала США прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения.
Ранее Мария Захарова заявила в эксклюзивном интервью «Звезде», что все сообщения, которые распространялись в СМИ «западного мейнстрима», являются фейком.