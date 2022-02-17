Захарова: массовые высылки дипломатов и «визовая война» - не наш выбор

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ напомнила, что Россия неоднократно и на разных уровнях предлагала США прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения.

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