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«Киев просил Запад снизить обороты»: Захарова о мифическом «вторжении РФ на Украину»

Елизавета Потейчук
21:50 16.02.2022
Дипломат заявила, что Киев сам заявлял о том, что не наблюдает предпосылок «к нападению РФ».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Москва и Киев практически одновременно заявляли о том, что никакого «вторжения России на Украину» нет. Более того, все сообщения, которые распространялись в СМИ «западного мейнстрима», являются фейком. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И это тот самый Киев, который неоднократно на протяжении многих лет заявлял, что страдает от российской агрессии. И возвел ее даже практически в какую-то национальную идею. В этот конкретный исторический период вот этот самый киевский режим заявлял о том, что ничего подобного не наблюдает, и очень просил западных кураторов снизить обороты, потому что они разрушают все на Украине», - считает дипломат.

Захарова задалась вопросом, действительно ли Запад считает адекватным использовать данную ситуацию «для собственного реванша» после переворота на Украине в 2014 году. По словам представителя российского МИДа, эксперты США даже готовы снабжать собственного президента искаженной информацией.

«Выходили все по очереди, от Псаки, Прайса, Бликена, Салливана, Нуланд, и рассказывали о наличии у них на руках данных разведки. Что ж это за разведка такая? Что ж это за позор такой? (Данные - прим. ред.) о том, что вторжение неминуемо, вот-вот произойдет, 100-процентной уверенности в том, что оно неминуемо, оказывается, нет, но уже зато есть дата. Дата, 48 часов, а, может быть, 15-е, а, может быть, 16-е. Что это такое за уровень? Это и есть развитая демократия, которая должна освещать путь всем остальным?», - говорит Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что западные страны самостоятельно должны доказать, что не имеют агрессивных планов по отношению к России. По словам Захаровой, Москва доказала, что все публикации и заявления Запада по ситуации на Украине - фейк.

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