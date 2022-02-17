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В МИД РФ назвали отъезд Гормана ответом на необоснованную высылку советника посольства РФ в США

Елизавета Потейчук
21:01 17.02.2022
Мария Захарова упомянула, что именно Вашингтон в сентябре прошлого года инициировал «очередной обмен выдворениями».
В МИД РФ назвали отъезд Гормана ответом на необоснованную высылку советника посольства РФ в США
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Заместителю главы посольства США в России Барту Горману было предписано покинуть нашу страну. Причем отъезд дипломата из РФ - это ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского представительства в Вашингтоне. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Более того, в Госдепартаменте демонстративно проигнорировали наше обращение с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика». В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами “визовой войны”», - сказано в сообщении дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам дипломата, именно Вашингтон в сентябре прошлого года инициировал «очередной обмен выдворениями», когда потребовал высылки 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа - до 30 января и 30 июня текущего года. Захарова подчеркнула, что все усилия российской стороны решить проблему путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты.

«К сожалению, в понимании Администрации США нормализация двусторонних отношений - это улица с односторонним движением, когда обеспечиваются только американские интересы, а все остальное игнорируется. Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены», - подчеркнула дипломат.

Более того, Мария Захарова отметила, что «массовые высылки дипломатов и “визовая война” - не наш выбор». Россия, упомянула она, не раз «предлагала американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран».

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