Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Здесь так не принято»: раскрыты детали убийства туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии

Елизавета Потейчук
21:36 17.02.2022
На данный момент подозреваемого объявили в федеральный розыск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Карачаево-Черкесии местный житель зарезал ножом туриста из Москвы. Отмечается, что группа туристов из столицы ехала в Архыз из аэропорта Минеральных вод и остановилась на дороге. В этот момент к ним подъехала машина с двумя местными жителями, с которыми у них завязался словесный конфликт.

Так, подозреваемый нанес удар ножом в область живота мужчине, который в итоге скончался после ранения по пути в медучреждение. Кроме того, в беседе со «Звездой» подробности инцидента раскрыл друг погибшего по имени Андрей.

«Остановились справить естественную нужду, молодым людям это не понравилось. Началась словесная перепалка, один из моих друзей извинился за то, что происходило там, им этого не хватило. Они начали предъявлять претензии, что здесь так не принято. Началась драка, один из них нанес ножевое ранение моему другу», - сказал мужчина.

Сам Андрей не видел нанесения ранения товарищу. Тем временем, Следственный комитет установил лицо, предположительно совершившее преступное деяние, на данный момент подозреваемого объявили в федеральный розыск.

«Зеленчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Сторожевая, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сказано в сообщении на сайте регионального СК.

Ранее следственный комитет России предъявил обвинение в покушении на убийство детей супругам, в московской квартире которых обнаружили двух оголодавших восьмимесячных близнецов. В 2020 году фигуранты дела были лишены родительских прав в отношении восьмерых детей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:15 В стране и мире
Видео
Фасад здания бывшего завода обрушился на площади 150 «квадратов» в Петербурге
19:57 Спорт
«Выигрывает сильнейший»: Песков о выступлении российских фигуристок на ОИ в Пекине
18:58 Спорт
Путин поздравил фигуристку Щербакову с золотом Олимпиады в Пекине
17:01 Спорт
Валиева заняла четвертое место на соревновании по фигурному катанию Олимпиады в Пекине
16:35 Спорт
Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков на ОИ
Популярное
Видео
«Всплакнула несколько раз»: как российские звезды приняли «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Политолога Соловья вместе с сыном доставили в СК
Интервью с Алексеем Пимановым
Видео
«Красивое кино про красивых людей»: как прошел премьерный показ фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Видео
Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло три часа
Видео
Победы, перевернувшие мир: как создавались «Одиннадцать молчаливых мужчин»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.