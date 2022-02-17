«Здесь так не принято»: раскрыты детали убийства туриста из Москвы в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии местный житель зарезал ножом туриста из Москвы. Отмечается, что группа туристов из столицы ехала в Архыз из аэропорта Минеральных вод и остановилась на дороге. В этот момент к ним подъехала машина с двумя местными жителями, с которыми у них завязался словесный конфликт.

Так, подозреваемый нанес удар ножом в область живота мужчине, который в итоге скончался после ранения по пути в медучреждение. Кроме того, в беседе со «Звездой» подробности инцидента раскрыл друг погибшего по имени Андрей.

«Остановились справить естественную нужду, молодым людям это не понравилось. Началась словесная перепалка, один из моих друзей извинился за то, что происходило там, им этого не хватило. Они начали предъявлять претензии, что здесь так не принято. Началась драка, один из них нанес ножевое ранение моему другу», - сказал мужчина.

Сам Андрей не видел нанесения ранения товарищу. Тем временем, Следственный комитет установил лицо, предположительно совершившее преступное деяние, на данный момент подозреваемого объявили в федеральный розыск.

«Зеленчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Сторожевая, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сказано в сообщении на сайте регионального СК.

Ранее следственный комитет России предъявил обвинение в покушении на убийство детей супругам, в московской квартире которых обнаружили двух оголодавших восьмимесячных близнецов. В 2020 году фигуранты дела были лишены родительских прав в отношении восьмерых детей.