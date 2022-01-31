Заседание Совбеза ООН по Украине запланировано на 17 февраля

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания организации заявил, инициатива США организовать заседание Совета безопасности по ситуации на Украине является вмешательством во внутренние дела страны. Он отметил, что это может навредить и ООН.

«Это не только неприемлемое вмешательство во внутренние дела нашего государства, но также попытка ввести в заблуждение международное сообщество по ситуации в регионе и по причине нынешней напряженности. Не думаем, что это помогает сплочению Совета. Наоборот, мы прекрасно понимаем, что стремление американских коллег нагнетать истерию вокруг своих же утверждений о якобы готовящейся российской агрессии, задействуя в том числе трибуну Совбеза, ставит наших коллег по Совету безопасности в крайне неудобное положение», - сказал Небензя.

Как сообщает РИА Новости, организация проголосовала за проведение заседания по ситуации на Украине по инициативе американской стороны. За проведение голосования выступили 10 стран, против - Россия и Китай, три воздержались. Также сообщается, что заседание запланировано на 17 февраля.

Ранее постпредство России при ООН заявило, что вместо поддержки минских соглашений США распространяют ложь по ситуации вокруг Украины. В ведомстве отметили, что позиция Белого дома по данному вопросу не имеет ничего общего с реальностью.