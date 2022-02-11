Два человека погибли при обрушении бетонного забора на стройке в Подмосковье

Два человека стали жертвами обрушения трех пролетов бетонного забора строящегося придорожного торгового комплекса в поселке Селятино в Московской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Установлено, что два человека, которые находятся под завалами после обрушения, погибли», - приводит агентство слова собеседника.

Ранее сообщалось, что на Украине в центре Харькова на проспекте Гагарина частично обрушилось четырехэтажное здание. Момент инцидента успели заснять очевидцы, после чего кадры были размещены в Сети.