«Выигрывает сильнейший»: Песков о выступлении российских фигуристок на ОИ в Пекине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что спорт высших достижений подразумевает победу сильнейшего. Именно так официальный представитель Кремля оценил результаты выступлений российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

«Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Кроме того, говорит пресс-секретарь, президент России Владимир Путин еще не смотрел прокаты наших спортсменок. Напомним, что Путин уже успел поздравить фигуристку Анну Щербакову с завоеванием золотой медали олимпийских соревнований.

Ранее олимпийский чемпион - 2006 в танцах на льду Роман Костомаров восхитился прокатом произвольной программы российской фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине. Фигурист подчеркнул, что подобные выступления случаются раз в столетие.