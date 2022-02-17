«Она чемпионка, только в команде»: друг Камилы Валиевой о ее финальном прокате на ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева, к большому сожалению, не справилась с прокатом произвольной программы на Олимпиаде в Пекине, чему предшествовало давление извне. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил друг Валиевой, фигурист Георгий Куница.

«Она все равно большая молодец. Всегда ее готов поддержать, ну, и сегодня случилось так, как случилось. А так она уже большая молодец, она уже олимпийская чемпионка, только в команде», - сказал фигурист.

Куница высоко оценил прокат фигуристки Александры Трусовой, которая исполнила пять четверных прыжков впервые в истории. Без внимания спортсмен не оставил и выступление ставшей олимпийской чемпионкой Анны Щербаковой.

«Саша молодец сегодня, пять четверных - это просто “вау”, я не ожидал. Когда она откатала, я думал, что у других уже шансов нет, но потом выходит Аня и катает еще чище, прямо идеально. С двумя четверными, но прямо супер. И запаса по короткой программе ей хватает. И, понятно, Камиле было очень сложно», - резюмировал юноша.

Камила Валиева заняла четвертое место на зимней Олимпиаде в Пекине. По итогам двух прокатов спортсменка набрала 224,09 балла. На произвольной программе Валиева допустила два падения и совершила несколько ошибок.