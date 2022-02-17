Песков: заявление Байдена о «нападении» РФ на Украину нагнетает напряженность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления о планах России якобы «напасть» на Украину нагнетают обстановку. Это также относится и к высказываниям президента США Джо Байдена.

«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», - сказал РИА Новости Песков.

Ранее Песков заявлял, что Россия ожидает от стран Запада более серьезного и ответственного подхода относительно своих заявлений.