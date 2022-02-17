Песков: заявление Байдена о «нападении» РФ на Украину нагнетает напряженность
По словам пресс-секретаря президента РФ, продолжается нагнетание напряженности вокруг ситуации на Украине.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления о планах России якобы «напасть» на Украину нагнетают обстановку. Это также относится и к высказываниям президента США Джо Байдена.
«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», - сказал РИА Новости Песков.
Ранее Песков заявлял, что Россия ожидает от стран Запада более серьезного и ответственного подхода относительно своих заявлений.