Песков: западные СМИ готовы втаптывать в грязь свое реноме

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от стран Запада более серьезного и ответственного подхода относительно заявлений, которые они делают.

«Россия, наверное, намерена все-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления, и от тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимания на свое реноме, которые готовы втаптывать его просто в грязь», - цитирует пресс-секретаря агентство ТАСС.

Песков также добавил, что российская аудитория над западными высказываниями просто смеется.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что ситуация у границ России может в любой момент воспламениться. Но на данный момент атаки несут информационный характер.