Песков заявил, что ситуация у границ РФ может в любой момент воспламениться

Ситуация на границе России и Украины может воспламениться в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», - заявил Песков.

Также Песков сообщил, что президент Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер принял к сведению обращение, дальнейшие действия будут зависеть от его решения.