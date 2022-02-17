«Свист пуль над головой»: корреспондент показал последствия атаки ВСУ на поселок в ДНР

Корреспондент Дмитрий Астрахань рассказал «Звезде» о последствиях обстрела ВСУ поселка Еленовка, который находится на территории непризнанной Донецкой Народной Республики. Журналист показал, что силы ВСУ практически вплотную приблизились к населенному пункту и открыли пулеметный огонь.

«Поселок Еленовка - один из тех, которые сегодня утром подверглись обстрелу со стороны украинских войск. У крайних домов поселка с утра шли работы по ремонту трубопровода. Из-за свиста пуль над головой, из-за пулеметных очередей работы были прекращены, люди были вынуждены их бросить... В посадке, метрах в 600-700, уже украинские позиции. Огонь пулеметов шел наискось - в сторону домов», - рассказал Астрахань.

Ранее корреспондент рассказал о ходе значительно усилившихся сегодня украинских обстрелов в ДНР и ЛНР в районе Донецкого аэропорта. Украинские военные применили оружие от крупнокалиберных пулеметов до минометов калибром до 120 миллиметров.