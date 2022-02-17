Путин потребовал обеспечить рост реальных доходов россиян минимум на 2,5%

В текущем году повышение уровня реальных доходов граждан РФ должен составлять, как минимум, 2,5%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Российский лидер также отметил, что рост доходов людей должен основываться не только на эффективных мерах социальной поддержки, но преимущественно на экономическом росте.

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Такие ориентиры перед правительством уже поставлены, и эту задачу обязательно нужно решить», - заявил президент.

Кроме того, в рамках совещания Владимир Путин заявил, что российская экономика в прошлом году показала неплохой результат. По словам президента, результаты, которые показала экономика нашей страны, превысили докризисный уровень.