Путин сообщил, что экономика РФ показала неплохой результат на фоне непростой глобальной ситуации

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам заявил, что российская экономика в прошлом году показала неплохой результат. Кроме того, утверждает глава государства, она превысила докризисный уровень даже на фоне непростой глобальной обстановки.

«Отмечу, что на фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%, и таким образом отечественная экономика не только полностью компенсировала спад 2020 года, но и превысила докризисный уровень», - подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин в ходе переговоров с главой Китая Си Цзиньпином заявил о продвижении газового сотрудничества двух стран. Речь идет об организации поставок топлива с Дальнего Востока. Страны заключили контракт на поставки в КНР с Дальнего Востока 10 миллиардов кубов газа в год.