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СМИ: США получили ответ РФ в рамках диалога по безопасности

Алексей Курильченко
16:49 17.02.2022
Журналист CBS сообщила, что документ передали послу США Джейку Салливану.
СМИ: США получили ответ РФ в рамках диалога по безопасности
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Белый дом получил письменный ответ Кремля в рамках диалога по гарантиям безопасности. Об этом сообщает журналист телеканала CBS Сара Кук со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

«Россия направила письменный ответ США (по гарантиям безопасности - прим.ре.). Об этом сообщил представитель Госдепа. "Он был передал послу Салливану" - сказал он», - написала Кук в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти готовы оформить письменные договоренности по безопасности с российской стороной в случае, если те будут достигнуты. Лидер Соединенных Штатов указал, что беседовал с главой РФ Владимиром Путиным в эти выходные, давая понять, что США готовы к продолжению дипломатического взаимодействия для прихода к решению, которое удовлетворит все стороны. 

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