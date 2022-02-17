СМИ: США получили ответ РФ в рамках диалога по безопасности

Белый дом получил письменный ответ Кремля в рамках диалога по гарантиям безопасности. Об этом сообщает журналист телеканала CBS Сара Кук со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

«Россия направила письменный ответ США (по гарантиям безопасности - прим.ре.). Об этом сообщил представитель Госдепа. "Он был передал послу Салливану" - сказал он», - написала Кук в Twitter.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти готовы оформить письменные договоренности по безопасности с российской стороной в случае, если те будут достигнуты. Лидер Соединенных Штатов указал, что беседовал с главой РФ Владимиром Путиным в эти выходные, давая понять, что США готовы к продолжению дипломатического взаимодействия для прихода к решению, которое удовлетворит все стороны.