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Байден: США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с РФ, если те будут достигнуты

Анна Берестовая
23:34 15.02.2022
Джо Байден заявил, что США готовы продолжать дипломатические переговоры.
Байден: США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с РФ, если те будут достигнуты
© Фото: Минобороны России
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Американские власти готовы оформить письменные договоренности по безопасности с российской стороной в случае, если те будут достигнуты. Об этом сообщил президент США Джо Байден во вторник, 15 февраля.

Лидер Соединенных Штатов указал, что беседовал с главой РФ Владимиром Путиным в эти выходные, давая понять, что США готовы к продолжению дипломатического взаимодействия для прихода к решению, которое удовлетворит все стороны.  

«Мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы», - цитирует Байдена ТАСС.

Американский президент добавил, что дипломатический процесс идет без остановки уже на протяжении нескольких недель.

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