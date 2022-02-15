Байден: США готовы зафиксировать письменные договоренности по безопасности с РФ, если те будут достигнуты

Американские власти готовы оформить письменные договоренности по безопасности с российской стороной в случае, если те будут достигнуты. Об этом сообщил президент США Джо Байден во вторник, 15 февраля.

Лидер Соединенных Штатов указал, что беседовал с главой РФ Владимиром Путиным в эти выходные, давая понять, что США готовы к продолжению дипломатического взаимодействия для прихода к решению, которое удовлетворит все стороны.

«Мы готовы продолжать дипломатию на высоком уровне для достижения взаимопонимания в письменной форме между РФ, США и странами Европы», - цитирует Байдена ТАСС.

Американский президент добавил, что дипломатический процесс идет без остановки уже на протяжении нескольких недель.