В стране и мире Посол Великобритании Дебора Броннерт покинула здание МИД РФ Игнат Далакян Дебора Броннерт никак не прокомментировала цель своего визита. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт покинула здание Министерства иностранных дел РФ. Британский дипломат никак не прокомментировала цель своего визита.



Как сообщает агентство РИА Новости, Броннерт находилась в ведомстве около 50 минут, ее визит прошел на фоне продолжающейся риторики Великобритании о злонамеренных планах России в отношении Украины.



Ранее сообщалось, что британский посол прибыла в министерство около 15.23 по московскому времени. Тем временем в посольстве Великобритании отметили, что это была стандартная поездка и подобные визиты происходят на регулярной основе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика