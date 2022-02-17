«Мы, русские, везде побеждаем»: зрители поделились впечатлениями от картины Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин»

Фильм Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин» вышел в большой прокат. С сегодняшнего дня его можно увидеть во всех кинотеатрах страны. Лента переносит нас в 1945 год, когда футболисты московского «Динамо» приехали в Великобританию и триумфально сыграли там несколько товарищеских матчей.

Первыми фильм увидели зрители Дальнего Востоке: люди с утра, несмотря на будний день, шли в кинотеатры, чтобы посмотреть картину.

Оригинальные костюмы, тонны декораций и больше года съемок в разных городах. Работа была проделана ради уникальной киноленты, которая тронет людей любого возраста.

Турне советских футболистов по Великобритании сразу после Второй мировой стало легендарным. Экранизация требовала большой исторической точности. Результат превзошел все ожидания зрителей.

«Слезы, слезы, видите, у меня текут. История. Фильм на реальных событиях. Мало сейчас таких фильм. Не могу отойти от этого воспоминания, и все. Это здорово, что такие фильмы стали делать. Мне очень понравилось», - поделился впечатлениями житель Новосибирска. «Больше всего меня поразил конец этого фильма, достоверные кадры, и что это было, и гордость за поколение наших отцов, дедов и отцов», - восхитилась новой картиной жительница Владивостока. «Фильм удался, где мы, русские, тогда еще советские, везде выигрывали, побеждаем. Нас вот так воспитывали!» - подчеркнул один из первых зрителей фильма.

«Одиннадцать молчаливых мужчин» - первая в России спортивная историческая драма. В ней точно показана и железная защита ворот Хомичем, и блистательная атака связки Боброва и Бескова.

Опасный момент - столкновение, в этом эпизоде актеры сыграли сами, без дублеров, впервые в истории российского кинематографа. Исполнители разыграли те же схемы, что предшествовали конкретным голам того матча.

Советские футболисты тогда совершили спортивный подвиг, который не ожидали на родине футбола. Команда «Динамо» изменила представление о советском человеке, покорив миллионы сердец в Лондоне в 1945-м. Через 75 лет футболисты могут повторить этот подвиг, но теперь в российском и мировом кинопрокате.