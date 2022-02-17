Британский посол прибыла в МИД РФ

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт прибыли в министерство иностранных дел РФ. Отмечается, что ее визит связан с сообщениями о скором ответе России Вашингтону по гарантиям безопасности.

Как сообщило РИА Новости, Броннерт прибыла в министерство около 15:23 по московскому времени. Тем временем в британском посольстве отметили, что данная поездка стандартная, так как визиты происходят на регулярной основе.

Ранее посол Российской Федерации в Лондоне Андрей Келин заявил, что британские власти на небескорыстной основе направляют Украине списанное вооружение. По его сведениям, Британия, и ранее занимавшаяся поставками оружия Киеву, в настоящее время делает это за деньги.