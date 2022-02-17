Локомотив и вагон со щебнем сошли с рельсов в Татарстане

Локомотив и вагон со щебнем сошли с рельсов вблизи станции Аэропорт Горьковской железной дороги в Татарстане. На место происшествия выехал восстановительный поезд, прокуратура начала проверку. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта в связи с произошедшим 17 февраля 2022 года, около 13 часов 10 минут, сходом с рельсов подвижного состава на железнодорожном пути необщего пользования (тупиковый путь), вблизи станции Аэропорт Горьковской железной дороги в Татарстане», - сказано в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, пострадавших нет, целостность локомотива, груза и железных путей не нарушена. Вреда окружающей среде не причинено, график движения поездов не изменится. На место схода локомотива выехал восстановительный поезд и транспортный прокурор.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае на железнодорожном перегоне Свердловской железной дороги сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда с углем, шесть из которых опрокинулись.