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Названо число убитых мирных граждан в Ростовской области во времена ВОВ на суде о геноциде

Елизавета Потейчук
16:39 17.02.2022
Руководитель регионального отделения «Поискового движения России» отметил, что гибель мирных граждан происходила чаще, чем у военных во времена ВОВ.
Названо число убитых мирных граждан в Ростовской области во времена ВОВ на суде о геноциде
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Ростовском областном суде состоялось очередное, третье заседание по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей, совершенных нацистами на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. В частности, в рамках заседания свои показания дал руководитель донского регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Щербанов.

«Если до 2020 года, по официальным данным Ростовской области, значилось, что в Ростовской области считаются погибшими 96 тысяч мирных граждан, то цифры, которые после рассекречивания документов в 2020 году опубликовали наши архивисты, показали, что на сегодняшний день число погибших мирных граждан в Ростовской области составляет более 182 тысяч. Это примерные цифры, это еще не точно», - сказал специалист.

По словам Щербанова, данная цифра оказалась в два раза больше той, которую предполагали специалисты порядка 80 лет. Кроме того, сообщил эксперт, среди расстрелянных было много эвакуированных с других территорий.

«Гибель мирных граждан происходила даже, получается, больше, чем у военнослужащих во время боестолкновений», - добавил Щербанов.

Ранее в Ростовской области состоялось второе судебное заседание по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Во время заседания выступил свидетель массовых фашистских преступлений Евгений Моисеев.

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