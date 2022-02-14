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Суд заслушал показания свидетеля расстрелов по делу о геноциде в Ростовской области во времена ВОВ

Елизавета Потейчук
17:26 14.02.2022
По словам Евгения Моисеева, на его глазах фашисты сгоняли мирных жителей из подвалов и домов на массовые расстрелы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Ростовской области состоялось второе судебное заседание по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны. В частности, во время заседания выступил бывший узник лагеря смерти Евгений Моисеев, который стал свидетелем фашистских преступлений.

«Люди от бомбежки прятались в подвалах. Из подвалов жителей начали вытаскивать и толкать на угол. Натолкали туда 90 человек и начали стрелять в этих жителей», - вспоминает он.

Напомним, что прокуратура попросила суд признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен ВОВ в городах Миллерово и Сальск.

Согласно данным архивных материалов, немецко-фашистские войска вошли в город Шахты 22 июля 1942 года. Гестапо, или главный карательный орган, моментально объявило набор местных жителей во вспомогательный отряд. Тех, кто не соглашался сотрудничать, а также выходить на работы, отвозили к шахте имени Красина, которая и стала «адским колодцем» - местом казни горожан.

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