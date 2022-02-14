Суд заслушал показания свидетеля расстрелов по делу о геноциде в Ростовской области во времена ВОВ

В Ростовской области состоялось второе судебное заседание по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны. В частности, во время заседания выступил бывший узник лагеря смерти Евгений Моисеев, который стал свидетелем фашистских преступлений.

«Люди от бомбежки прятались в подвалах. Из подвалов жителей начали вытаскивать и толкать на угол. Натолкали туда 90 человек и начали стрелять в этих жителей», - вспоминает он.

Напомним, что прокуратура попросила суд признать геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен ВОВ в городах Миллерово и Сальск.

Согласно данным архивных материалов, немецко-фашистские войска вошли в город Шахты 22 июля 1942 года. Гестапо, или главный карательный орган, моментально объявило набор местных жителей во вспомогательный отряд. Тех, кто не соглашался сотрудничать, а также выходить на работы, отвозили к шахте имени Красина, которая и стала «адским колодцем» - местом казни горожан.