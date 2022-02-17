Сквозь штормы под натовским оком: как прошел атлантический поход корветов Балтфлота

Практически от выхода из собственной гавани и до самой Атлантики - весь поход под самым пристальным вниманием военных НАТО. Авиация и боевые корабли разного класса всегда поблизости, зачастую на минимальном расстоянии. Фотосессии с воздуха и прощупывание в радиочастотном спектре. Открытое наблюдение и сопровождение по всему маршруту.

«Шли по всем проливным зонам, шли по всем зонам, там, где узкости, не отставая шли за нами. Иногда только пограничные корабли и патрульные корабли меняли друг друга в зависимости от их степени ответственности», - заявил командир артиллерийской батареи Антон Романов.

Не только профессиональные разведчики, но и ударные боевые единицы, такие, например, как британский фрегат «Аргайл», вооруженный крылатыми ракетами «Гарпун», или заокеанский гость - американский эсминец «Рузвельт» с «Томагавками» на борту.

«На связь не выходили, просто молчаливо следовали за нами. Иногда бывало, что некоторые маневры приходилось рассчитывать так, чтобы и им не мешать, и другим судам», - вспомнил Романов.

Корабельной ударной группе в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вся эта неприкрытая суета никак не мешала работать по своему плану.

На переходе морем - все виды корабельных тренировок. Аварийные учебные тревоги - ежедневно, по разным сценариям. Каждое действие до автоматизма, чтобы в реальной обстановке действовать не задумываясь.

Назначенный район учений - Северное море и Атлантический океан. Целый комплекс боевых упражнений по предназначению. Корвет - корабль универсальный. На борту несет все виды ракетного, артиллерийского и торпедного вооружения. Эффективно противостоит любому противнику и способен решать в море любые поставленные задачи.

Большая часть похода прошла в штормовых условиях. Пять-шесть баллов в это время года для Северной Атлантики - обычное дело.

На боевых постах тем не менее работа круглосуточно. Нанесение удара по отряду кораблей условного противника комплексом крылатых ракет «Уран» с выполнением электронных пусков, задачи артиллерийского боя, организации противодиверсионной обороны, поиска и уничтожения подводной лодки противника, в том числе с применением палубной авиации.

Больше пяти тысяч морских миль за кормой, порядка трех недель вдали от родных берегов. Десятки боевых упражнений, отработанных в сложнейших условиях, и возвращение домой - четко по графику.

Военная гавань города Балтийска - главная база боевых кораблей Балтфлота. Отсюда три недели назад корветы выходили в море для участия в учениях, сюда же швартуются, вернувшись домой после успешного выполнения всех поставленных задач.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Аркадий Украинский