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Корветы «Стойкий» и «Сообразительный» вернулись в Балтийск после выполнения задач в Атлантике

21:37 16.02.2022
Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми, после пополнения необходимых запасов, выполнять задачи по предназначению.
Корветы «Стойкий» и «Сообразительный» вернулись в Балтийск после выполнения задач в Атлантике
© Фото: Минобороны России
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Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вернулся в пункт постоянного базирования в город Балтийск после выполнения задач в Балтийском и Северном морях, а также в акватории Атлантического океана.

Корветы вышли в море 23 января. Поход отряда проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности.

За время похода отряд оставил за кормой более пяти тысяч морских миль, моряки отработали десятки корабельных учений и тренировок. Экипажи корветов «Стойкий» и «Сообразительный» выполнили комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу, отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника с применением комплексов противолодочного вооружения и противолодочных вертолетов Ка-27. Также специалистами ракетно-артиллерийских боевых частей были выполнены задачи по нанесению ракетных ударов противокорабельными ракетными комплексами «Уран» по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных ракетных пусков, отработаны задачи артиллерийского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороны кораблей.

Подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, отработали различные антитеррористические сценарии и выполнили стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов по морским мишеням.

Сегодня в военной гавани города Балтийск состоялась церемония встречи экипажей отряда. На пирсе военных моряков, успешно выполнивших боевые задачи, встречали представители командования, родные и близкие моряков-балтийцев.

Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми, после пополнения необходимых запасов, выполнять задачи по предназначению. Отличившиеся в дальнем походе военнослужащие будут поощрены командованием флота.

Материал подготовили Игнат Далакян и Юрий Хведчин.

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