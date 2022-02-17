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Политологи и эксперты обратились к Путину с просьбой вернуть к обсуждению указ о традиционных ценностях

Светлана Иванова
15:09 17.02.2022
Главу государства попросили поддержать возобновление обсуждения проекта указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
Политологи и эксперты обратились к Путину с просьбой вернуть к обсуждению указ о традиционных ценностях
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Российское политологическое и экспертное сообщества обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать возобновление обсуждения проекта указа российского лидера «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Проект документа был вынесен на общественное обсуждение в феврале 2022 года.

Общественники подчеркнули, что природа данного документа проистекает из текста Конституции государства и поправок, которые в 2020 году поддержало большинство граждан страны.

Необходимо обеспечить широкую общественную дискуссию и конструктивную экспертную работу над проектом указа, считают общественники.

Как говорится в тексте обращения российского политологического и экспертного сообществ, проект документа переводит в практическую плоскость положения, сформулированные в определяющей политику РФ на ближайшие годы «Стратегии национальной безопасности», в частности, в качестве стратегического национального приоритета названы сбережение народа России, развитие безопасного информационного пространства, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Общественники подчеркнули, что в нынешней напряженной и нестабильной геополитической обстановке сохранение традиционных ценностей является стратегическим ресурсом РФ, который консолидирует общество и укрепляет позиции России на внутреннем и внешнеполитическом контуре.

Эксперты обратили внимание на широкую и содержательную дискуссию, которая развернулась вокруг проекта указа.

Однако сейчас, как говорится в обращении к президенту со стороны общественников, Минкультуры приостановило общественное обсуждение проекта документа.

«Данное решение блокирует реализацию задач, сформулированных в "Стратегии национальной безопасности", а также тех фундаментальных установок по защите и продвижению российских духовно‑нравственных ценностей, что прозвучали в выступлении президента на заседании дискуссионного клуба "Валдай" осенью 2021 года», - подчеркнули эксперты.

По их мнению, обсуждение проекта крайне актуального в текущих исторических и политических обстоятельствах указа необходимо возобновить.

Обращение к президенту направили политический философ А.В. Щипков, писатель, публицист Ю.М. Поляков, политический обозреватель А.Б. Шафран, писатель, публицист М.С. Шахназаров, политический обозреватель О.Н. Белова, председатель Зиновьевского клуба О.М. Зиновьева, политолог, сенатор М.Н. Павлова, политолог А.Ю. Школьников, эксперт А.В. Лосев, политолог, депутат ГД РФ О.А. Матвейчев, член Совета по внешней и оборонной политике И.А. Юмашева.

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