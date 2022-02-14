Минкульт приостановил обсуждение указа о сохранении духовных ценностей

Министерство культуры РФ приостановило обсуждение проекта указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Согласно сообщению ведомства, паузу взяли для того, чтобы учесть все поступившие предложения.

«Это необходимо для разработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, которые позволили бы учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Согласно тексту проекта, традиционными ценностями являются жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что считает лучшим способом борьбы с нетрадиционными ценностями поддержку традиционных. Об этом глава государства заявил в ходе итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о так называемой новой этике.