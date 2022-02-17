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Подразделения ВВО разгромили десант «врага» при поддержке артиллерии и авиации

15:35 17.02.2022
Под прикрытием Су-35 ВКС России экипажи самолетов Як-130 и ударных вертолетов Ми-24 ВВС Белоруссии нанесли авиационный удар по наземным целям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подразделения Восточного военного округа (ВВО) при поддержке артиллерии и авиации Союзного государства уничтожили тактический десант условного противника в рамках учений «Союзная решимость - 2022». Как сообщает Минобороны России, розыгрыш эпизода проходил на полигоне Осиповичский.

«Под прикрытием истребителей Су-35 ВКС России авиационные экипажи самолетов Як-130 и ударных вертолетов Ми-24 ВВС Республики Беларусь нанесли авиационный удар по наземным целям на полигоне», - говорится в сообщении.

В свою очередь, подразделения реактивных систем залпового огня «Смерч»   и «Ураган» нанесли огневой удар по району высадки условного десанта.

Попытку условного противника поддержать действия десанта армейской авиацией пресекли расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», поразившие цели, имитирующие вертолеты на дистанции свыше 3 000 метров.

При поддержке реактивной артиллерии, расчетов гаубиц Д-30, самоходных артиллерийских установок «Нона» подразделения ВВО завершили разгром тактического десанта условного противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 и 19 февраля в Белоруссии пройдут розыгрыши практических действий, после войска вернутся в пункты постоянной дислокации.

В Белоруссии с 10 по 20 февраля проходят совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Военнослужащие тренируются отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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