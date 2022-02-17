Песков заявил, что в МИД Франции исказили слова Путина о признании ЛДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в МИД Франции неверно интерпретировали слова президента Владимира Путина об инициативе Госдумы по признанию Донецкой и Луганской народных республик. Из слова Песков следует, что Путин говорил, что в Госдуме идея о признании появилась именно в формате инициативы, а не законопроекта.

«И вы здесь, наверное, сами видите нюансы... Там речь шла о том, что вопрос был задан в законопроекте, и было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива. То есть все по-другому», - сказал Песков.

Как сообщает РИА Новости, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия якобы не будет рассматривать эту инициативу в расчет.

«Дума проголосовала за (обращение к Путину о необходимости признания независимости - прим.ред.) Донбасса – Донецкой и Луганской областей… Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет. Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то минские соглашения бы были бы разрушены», - цитирует РИА Новости слова Ле Дриана.

Согласно стенограмме переговоров Путина и Макрона, российский лидер говорил о том, что партия КПРФ действительно выдвинула законопроект о признании ЛДНР, однако он был отклонен большинством. Однако президент отметил, что инициатива о признании имеет место быть.