Песков обнародовал детали разговора Путина и Макрона о признании ЛДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам детали разговора президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном относительно признания Донецкой и Луганской народных республик. Песков зачитал часть стенограммы переговоров двух президентов. Макрон спросил Путина о законопроекте о признании ЛДНР.

«Путин: У нас нет законопроекта, никакого законопроекта нет. Это есть инициатива компартии (КПРФ. - Прим. ред.). Это их инициатива. И она основной правящей партией - "Единой Россией" - не поддержана. Но инициатива такая есть», - зачитал Песков.

Он также отметил, что данный диалог произошел еще до голосования в Госдуме о направлении обращения президенту. При этом Песков отметил, что заявления главы МИД Франции о том, что якобы данная инициатива не будет приниматься в расчет, не соответствует действительности.

«И вы здесь, наверное, сами видите нюансы... Там речь шла о том, что вопрос был задан в законопроекте, и было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива. То есть все по-другому», - сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не ответил на обращение Государственной думы РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер принял к сведению обращение, дальнейшие действия будут зависеть от его решения.