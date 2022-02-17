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Лыжница Вероника Степанова рассказала о своих планах после золота на Олимпиаде

Анна Берестовая
Алексей Кошкин
01:52 17.02.2022
Олимпийскую чемпионку Степанову встретили в аэропорту после возвращения из Пекина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Marius Simensen Keystone Press Agency Globallookpress
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Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине подходят к концу и спортсмены всех стран, в том числе и России, постепенно возвращаются домой. Из приземлившегося в Москве самолета на родную землю ступила и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова.

Молодую спортсменку встретили с цветами и овациями. Среди людей, поспешивших первыми поприветствовать лыжницу, оказался корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин.

Журналист поинтересовался у прилетевшей в страну девушки, каковы ее планы сейчас, когда за спиной успешная Олимпиада.

«Через несколько дней я вылетаю в Норвегию на Молодежный чемпионат мира и там уже буду так же защищать страну, но уже с флагом и гимном», - рассказала спортсменка.

На вопрос о том, когда же она будет отдыхать, Степанова рассмеялась. Как объяснила лыжница, сезон еще не окончен, а значит ожидать расслабленных дней стоит не раньше апреля.

«У нас сезон продолжается, и я готова к работе», - заверила она.

Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на зимней Олимпиаде в столице Китая. В составе победившей команды выступали лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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