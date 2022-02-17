«Подобный удар выглядит иначе»: военный журналист усомнился в обстреле ВСУ детского сада в Луганске

Специальный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц в беседе со «Звездой» прокомментировал инцидент с обстрелом украинскими военными детского сада на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики. По его словам, в действительности настоящий артиллерийский удар выглядит иначе, так как, судя по опубликованным в Сети кадрам, у здания уцелели стекла и полностью отсутствуют осколки.

«Я на самом деле подобное видел десятки раз в школах и детских садах Донбасса, которые пострадали от украинской артиллерии, в реальности удар артиллерийский по таким зданиям выглядит немножко иначе. Во-первых, это разбитые окна, чего мы здесь не видим в отношении этого детского садика. Во-вторых, стены и асфальт обычно испещрены осколками, здесь разлета осколков вообще нет. У меня складывается ощущение, что в эту стену ударили просто пустой болванкой из танка, пробили стену и создали эту вот картину», - объяснил Коц.

Экспертам уже удалось найти на картах данный детский сад, говорит журналист. Судя по ним, отмечает Коц, заряд прилетел перпендикулярно, и он оказался в восьми километрах от линии соприкосновения с позициями Народной милиции.

«Понятно, что если бы они били, то они били бы не прямо с линии разграничения, а еще дальше, то есть где-то в тылу. Но ни минометы, ни тем более какие-то там противотанковые ракетные комплексы на такое расстояние не стреляют. Танки тоже на такое расстояние не стреляют. Можно, конечно, свалить вину на дальнобойную ствольную артиллерию, но почему тогда не было взрыва?» - говорит специалист.

Коц также подчеркнул, что при бывшем президенте Украины Петре Порошенко сложилась некая традиция - «обострять обстановку на линии разграничения в Донбассе накануне важных встреч», так как сегодня, 17 февраля, проходит заседание Совета Безопасности ООН по Украине. По его словам, контекст в данной ситуации для украинской стороны выдался удачным.

Ранее в ЛНР объяснили причины обстрела ВСУ детского сада в Луганске. Как сообщил подполковник запаса Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ВСУ «поставили цель дискредитировать Народную милицию Луганской Народной Республики».