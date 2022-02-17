МО: командирам соединений и воинских частей поставлена задача по разработке графиков возвращения подразделений после учений

Командирам соединений и воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации после учений. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации комбинированным способом. Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы», - сказал он.

Конашенков добавил, что отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции. Первые подразделения прибывают в свои воинские гарнизоны.

Он добавил, что сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более 1 500 километров в пункты постоянной дислокации в Чечне и Дагестане.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов